A GNR de Leiria deteve, ontem, quinze suspeitos de furto qualificado e recetação e apreendeu cerca de meio milhão de euros em veículos, alguns desmantelados, e outro material alvo destes crimes.

A operação, desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Pombal do Comando Territorial de Leiria da GNR, envolveu 195 efetivos na realização de 31 buscas nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Santarém e Lisboa. Começou ontem de madrugada e terminou hoje ao início da tarde, tendo culminado com a detenção de 13 homens e duas mulheres, com idades entre os 21 e 82 anos.

No total foram efetuadas 22 buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, das quais três a sucateiras, uma delas em Alvaiázere, outra em Coimbra e uma terceira em Almeirim. Foram apreendidos 32 veículos, entre automóveis ligeiros, carrinhas, máquinas agrícolas e um camião TIR, sete carroçarias de veículos desmanteladas, três máquinas de fazer matrículas e vários componentes automóvel (centralinas, chaves, autorrádios, airbags, quadrantes e motores de veículos).

Segundo Cláudio Lopes, comandante do Destacamento Territorial de Pombal, alguns dos veículos apreendidos são provenientes de outros países, nomeadamente de França e Bélgica, onde poderão ter sido furtados.

Epicentro em Alvaiázere

Em declarações aos jornalistas, o responsável referiu que algumas das viaturas apreendidas terão sido utilizadas para perpetrar assaltos, nomeadamente a caixas Multibanco, e que "o maior número de buscas e a maior quantidade de material apreendido" ocorreram em Alvaiázere, num "estabelecimento dedicado à venda de sucata".

"Tudo começou coma investigação de alguns furtos qualificados de veículos que nos levaram ao recetador, que era o principal alvo das buscas, na zona de Alvaiázere, que comprava esse material furtado", explicou Cláudio Lopes.

Esclarecendo não se tratar propriamente do desmantelamento de uma rede, o comandante do Destacamento de Pombal acredita que com a detenção do recetador e apreensão de todo o material "este tipo de crimes vai deixar, pelo menos por uns tempos, de ocorrer".

Armas e munições

Do rol de material apreendido, constam ainda duas armas de fogo, quatro armas brancas, 600 munições, 6.420 euros em numerário, 17 artigos em ouro, 49 telemóveis e 16 computadores, refere a GNR em comunicado.

Dez dos arguidos, sobre os quais recaiam mandados de detenção, vão ser ouvidos amanhã no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria. Os restantes cinco ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Alguns dos arguidos têm antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes e outros noutras áreas, referiu o responsável sem adiantar pormenores.

A ação contou com a intervenção e colaboração de militares dos Comandos Territoriais de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Santarém e da Unidade de Intervenção, num total de 172 elementos da GNR, bem como da PSP, Autoridade Tributária e Alfândegas.

MR