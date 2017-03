A vitória em quartetos e grupos grandes, na categoria Espetáculos, valeu ao Centro Convívio e Recreio Telheiro (CCR Telheiro) o troféu por equipas na Taça Show da Associação de Patinagem de Leiria. O Atlético Clube da Sismaria (ACS) obteve a segunda posição, enquanto o Hóquei Clube de Leiria (HCL) foi terceiro.

O pavilhão municipal do Bombarral foi mais uma vez o local escolhido para a competição da Associação de Patinagem de Leiria que juntou mais de 300 patinadores de 11 clubes do distrito.

Teve ainda a participação do Odivelas Show Team, pelas associações de Leiria e Lisboa, com 16 patinadores. Integraram esta equipa 11 dos atletas que, em 2016, se sagraram campeões nacionais na disciplina de grupos grandes, e que conseguiram o 9º lugar no Campeonato da Europa e o 11º no mundial. Apesar das expectativas iniciais o grupo não foi além do 9º lugar da classificação, muito pela conquista do primeiro lugar do pódio nos grupos grandes na categoria Show.

A Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vidigalense, naquela que foi a primeira participação na prova e como equipa federada, sagrou-se campeã distrital em grupos pequenos, nas categorias Espetáculo e Show.

O CCR Telheiro dominou em quartetos e grupos grandes, na categoria Espéctaculos, enquanto na categoria Show, o ACS venceu nos quartetos juvenis e a formação da casa, o Sport Clube Escolar Bombarralense subiu ao mais alto lugar do pódio em quartetos.

Só com uma equipa participante na prova de precisão júnior, o Atlético Clube da Sismaria recebeu o título distrital.

Esta poderá ser uma das últimas provas de patinagem realizadas naquele recinto desportivo, dado que “os regulamentos em vigor não permitem a utilização do piso atualmente apresentado no pavilhão do Bombarral, motivo pelo qual até a organização futura desta prova está em risco”, refere o clube local.

(Artigo publicado na edição de 16 de março de 2017).