Educação, ambiente, ação social, envelhecimento, segurança, juve ntude, património... São muitos os temas abertos à participação dos cidadãos. Consulte aqui a agenda de iniciativas para os próximos dias na região.

Sessão de esclarecimento na Biblioteca de Instrução e Recreio, em Vieira de Leiria

Sessão do Grupo de Leiria da Amnistia Internacional no Leiria Film Fest, no Teatro Miguel Franco

Ação de formação em Alvaiázere

Sessão de esclarecimento sobre IRS, Alvaiázere

Oficina pedagógica sobre a floresta, em Ourém

8º Encontro na Diferença da Cercilei, Leiria

Concurso Artistas Digitais para crianças sobre "Riscos e Proteção Civil"

Se pretender divulgar neste espaço a sua iniciativa, envie-nos o cartaz para redaccao@regiaodeleiria.pt.