O filme "Balada de um Batráquio", de Leonor Teles, premiado com o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim em 2016, passa este sábado à tarde, no Teatro Miguel Franco, no âmbito do Leiria Film Fest, por iniciativa do Grupo Local 32/Leiria - Amnistia Internacional Portugal.

Depois da exibição do filme, que "aborda o tema da discriminação a que a comunidade cigana portuguesa está sujeita no nosso país todos os dias", tem lugar um debate com participação de Fernanda Ruivo, que abordará a sua experiência de 15 anos contra a discriminação e de aproximação a esta comunidade, e de Dulce Nascimento, que prestar o seu testemunho enquanto cigana e do seu trabalho em quebrar preconceitos, nomeadamente no que toca à educação de jovens ciganos/as.

A entrada é gratuita.