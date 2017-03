Estão encontrados os vencedores do Leiria Film Fest. "Prefiro não dizer", de Pedro Augusto Almeida, venceu o prémio de melhor curta-metragem de ficção nacional. O público elegeu "Bus story".

Ainda na ficção, o prémio para a melhor curta-metragem internacional foi para "Postcards", a história de amor filmada pelos espanhóis Pablo Santidrián e Ines Pintor Sierra, que estiveram em Leiria para receber o prémio.

O festival, que este ano bateu o recorde de inscrições - quatro centenas de filmes candidatos - selecionou 19 produções de nove países para exibição nas sessões oficiais, projetadas no Teatro Miguel Franco sexta-feira, dia 17 de março.

O prémio para melhor filme leiriense foi para um realizador de Figueiró dos Vinhos, Rafael Almeida, que apresentou em Leiria o filme "Que é feito dos dias na cave".

Um dos filmes que causou mais sensação entre o público, "Amélia & Duarte", de Alice Guimarães e Mónica Santos, ganhou o prémio para melhor curta-metragem nacional na categoria de animação.

"Catherine", da belga Britt Raes, foi eleito a melhor curta-metragem internacional.

Entre os documentários, "Lucky fellow", do alemão Samuel Auer, recebeu o troféu internacional. O júri não atribuiu o prémio nacional.

O prémio do público do Leiria Film Fest foi para "Bus story", do espanhol Jorge Yudice.