Distrito de Leiria está hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 9 a 11 metros, entre as 21 horas de hoje e as seis da manhã de quinta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Estes três distritos bem como Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, até às 18 horas de amanhã, quinta-feira.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou na terça-feira que, nos próximos dias, prevê-se precipitação, descida das temperaturas máxima e mínima, queda de neve e agitação marítima com ondas que poderão chegar aos cinco metros.

Após reunião hoje realizada com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre as condições meteorológicas para os próximos dias, a ANPC aconselhou a população a ter cuidados e adotar comportamentos preventivos.

Lusa