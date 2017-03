Onze treinadores da União de Leiria, das equipas de futebol 5 e 7, estão em greve até ao final da semana. A medida foi tomada ontem à noite, terça-feira, e comunicada à direção, por email.

Na origem desta decisão está o atraso no pagamento dos subsídios mensais pagos aos técnicos e a falta de pagamento do IVA respeitante ao ato único referente à atividade desempenhada no ano de 2016, "uma promessa feita pelo presidente", explicam os treinadores.

"Entendemos que a direção falhou com o que prometeu, a devolução do valor do IVA, e há avenças em atraso, um ou dois meses que até se vão pagando. O pior é mesmo com o IVA", diz um treinador de uma das equipas de formação, justificando que a decisão de fazer greve aos treinos desta semana acontece porque não há competição no próximo fim de semana. "É uma forma de demonstrarmos o nosso desagrado com a direção", acrescenta.

Contactado, Paulo Sarraipa, presidente demissionário da direção da União de Leiria, confirma que há atrasos no pagamento das avenças referentes ao mês de fevereiro "a apenas alguns treinadores" e que "foi acordado com os técnicos que receberiam no dia 24, sexta-feira", quando o dirigente, ausente do país, regressa a Leiria.

"Estranho por isso esta decisão. Trata-se de uma estratégia do senhor Diogo Neto que andou a instrumentalizar os treinadores, mais uma vez, no sentido de prejudicar a União de Leiria", afirma.

Relativamente ao pagamento do IVA resultante do ato único elaborado pelos treinadores, Paulo Sarraipa explica que a verba, cerca de 850 euros, seria paga igualmente na sexta-feira, dia 24.

"Querem fazer a União de Leiria uma mercearia, prejudicar o clube e o nome do clube, quando na realidade só estou a cumprir a lei [ao pagar as colaborações através de ato único]", diz, referindo-se ao antigo vice-presidente da formação da União de Leiria.

Paulo Sarraipa diz ainda ter dificuldades em compreender "porque motivo é que os treinadores do futebol 11 não acompanham esta tomada de posição" e somente os do futebol 5 e 7, quando os atos fiscais a realizar "são iguais para todos".

Diogo Neto disse ao REGIÃO DE LEIRIA estar surpreendido com a acusação e entende que "não tem qualquer sentido".

Para esta sexta-feira, às 21 horas está marcada uma assembleia geral extraordinária da União de Leiria, onde será analisada, discutida e deliberada a proposta de destituição da direção e nomeada uma comissão de gestão administrativa, até à marcação de novas eleições.