Uma exposição, uma caminhada solidária, um seminário sobre prevenção de mais tratos a idosos, um concerto e uma cerimónia militar assinalam até 1 de abril os “100 Anos da chegada da GNR a Leiria”.

O programa arrancou na segunda-feira com uma exposição que pode ser visitada até domingo no Mercado de Santana, em Leiria.

Nesse dia de manhã, o Comando Territorial de Leiria da GNR promove uma caminhada solidária a favor da Mulher Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, com início às 10 horas, no jardim da Vala Real. Segue-se às 11 horas uma demonstração cinotécnica no largo 5 de Outubro, e, às 11h30, a atuação da Charanga a Cavalo da GNR.

Na terça-feira, 28, o Teatro Miguel Franco acolhe um seminário sobre "Estratégias de pevenção de maus tratos a idosos", a partir das 14 horas.

No dia 31, é a vez da Banda Sinfónica da GNR subir ao palco do Teatro José Lúcio da Silva para um concerto. às 21h30.

As comemorações encerram no sábado, dia 1, às 11 horas, com uma cerimónia militar, no largo 5 de Outubro.