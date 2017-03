O Grupo Parlamentar de Os Verdes entregou ontem na Assembleia da República uma pergunta ao Governo sobre a poluição na foz do rio Lis, na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande.

Numa nota enviada à agência Lusa, o partido ecologista refere que o deputado José Luís Ferreira denunciou que na foz do rio Lis é possível "observar uma tonalidade acastanhada da água, acompanhada por um cheiro bastante desagradável que exala do rio e do mar".

"Esta é uma situação que Os Verdes consideram lamentável e insustentável", adianta a mesma nota.

Na pergunta endereçada ao Ministério do Ambiente é referido que uma comitiva de Os Verdes visitou a foz do rio Lis, no passado dia 24 de março.

"Sendo sobejamente conhecidos os problemas ambientais daquele curso de água, nomeadamente as recorrentes descargas suinícolas sem tratamento no seu afluente Ribeira dos Milagres, não foi de estranhar o estado em que se encontrou a água do rio", referem.

Segundo o partido, "era percetível uma tonalidade acastanhada da água, acompanhada por um cheiro bastante desagradável que vinha do rio e do mar. Era também visível uma espuma formada pela água com a rebentação das ondas, não só na zona onde o rio desagua, como também ao longo da própria faixa costeira da praia".

"A poluição do rio Lis tem impactos a vários níveis, nomeadamente agrícola (devido ao uso daquela água para a rega), biodiversidade (comprometendo as espécies de flora e fauna que habitam o rio) ou lazer (impossibilitando a utilização de alguns parques de merendas, assim como das margens do rio para atividade desportiva, por exemplo)", referem Os Verdes.

O partido lembra ainda que o rio vai desaguar "numa das estâncias de veraneio mais frequentadas da região, o que poderá ter impactos também na saúde pública, tendo em conta a afluência de pessoas à Praia da Vieira".

Nesse sentido, Os Verdes perguntam ao Ministério do Ambiente se tem conhecimento de alguma denúncia e, se sim, qual o foco poluidor.

"Se não, o que pretende o Ministério fazer face à denúncia que Os Verdes aqui fazem?", questionam

Os ecologistas questionam ainda sobre a periodicidade com que são feitas as análises à agua do rio e da Praia da Vieira, sendo solicitado o envio dos resultados das mesmas.

O grupo parlamentar pretende também saber o número de ocorrências registadas, relativas à poluição do rio Lis e dos seus afluentes desde o início de 2016 até à presente data.

Lusa