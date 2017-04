Casal de S. Simão, aldeia do concelho de Figueiró dos Vinhos, no norte do distrito de Leiria, é a única aldeia da região no lote de pré-finalistas do concurso “7 maravilhas – Aldeias”.

A organização do concurso revelou hoje as 49 aldeias que compõem o conjunto de pré-finalistas que serão agora sujeitas à votação dos portugueses.

Estas 49 aldeias, sete por cada uma das sete categorias a concurso, foram reveladas hoje na Aldeia da Pena, em S. Pedro do Sul, pelo Conselho Científico do projeto e o evento foi presidido pelo ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

O Centro é a região de turismo com maior número de aldeias a concurso, com 14 aldeias candidatas. Segue-se o Alentejo e Ribatejo com nove aldeias candidatas, o Norte com oito aldeias. Açores e Algarve concorrem com seis aldeias cada. A Madeira conta com quatro aldeias a concurso e Lisboa e Vale do Tejo com duas aldeias.

“Nestas 49 pré finalistas estão contempladas as mais emblemáticas aldeias portuguesas”, refere Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas, citado numa nota de imprensa.

A nossa região contava com Abiúl (Pombal), Aljustrel (Ourém), Ana de Aviz e Casal de S. Simão (ambas de Figueiró dos Vinhos) e Pia do Urso (Batalha) como aldeias candidatas. Contudo, apenas Casal de S. Simão, que concorre na categoria “Aldeias Rurais”, foi selecionada pelo painel de especialistas que apurou o lote de 49 aldeias que vão ser sujeitas à votação do público.

Tal como adiantou o REGIÃO DE LEIRIA na sua edição de 23 de março, Casal de S. Simão foi considerado, em 2008, o segundo melhor destino para “Viagem de descoberta” na Bolsa de Turismo da Alemanha. Mas há 25 anos era um povoado em ruína, com três habitantes e sem esperança.

Hoje, o Casal de S. Simão é destino de fim de semana para muitos, que procuram usufruir da paisagem da serra, da arquitetura tradicional e dos diversos percursos pela natureza que dali partem. A aldeia foi recuperada a partir do ano 2000 e muitas casas que antes estavam inabitadas ganharam vida nova e tornaram-se refúgio para quem procura desligar do ritmo frenético das cidades.

Em 2017 o Casal de S. Simão mantém um número baixo de habitantes permanentes - três - mas, sobretudo aos sábados e domingos, são às dezenas os turistas que “invadem” a povoação, que ganhou até um restaurante afamado na região. Integrada na rede de Aldeias de Xisto, pontualmente recebe provas desportivas e eventos culturais, garantindo no verão vida intensa, pela proximidade às muito procuradas Fragas de S. Simão, uma das mais belas praias fluviais da região.

No último fim de semana de outubro a Feira das Nozes é um dos atrativos desta aldeia, cuja data de fundação se desconhece. Mas a Ermida de S. Simão terá sido construída em 1458.. Para o presidente da Junta de Freguesia da Aguda, a candidatura do Casal de S. Simão às 7 Maravilhas - iniciativa da Câmara de Figueiró dos Vinhos - “é muito positiva” porque “vai projetar ainda mais a aldeia para o turismo”. Carlos Simões elogia os acessos, o urbanismo e os arranjos nas casas. “Pelos parâmetros conhecidos, creio que tem algumas hipóteses”.

E, de facto, ficou hoje a saber-se que a aldeia ultrapassou, com sucesso, mais uma etapa. Até onde poderá chegar?