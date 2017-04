Não há uma sem duas, nem duas sem três. O ciclista Carlos Vieira vai cumprir pela terceira vez a ligação Vaticano-Fátima de bicicleta. Além disso, esta será também a terceira vez que será recebido no Vaticano por um Papa.

A confirmação chegou na semana passada, em carta do Vaticano, e revela que Carlos Vieira será recebido pelo Papa Francisco em audiência geral no dia 26 de abril.

Mas a viagem começa já na segunda-feira, dia 17, com partida de Lisboa, do parque Eduardo VII.

Carlos Vieira sairá de carro, na companhia do amigo de outras aventuras Francisco Palma, com destino a Roma.

Antes, no sábado, dia 15, Carlos Vieira e a restante comitiva encontram-se pelas 15 horas na rotunda dos Pastorinhos, em Fátima, para assinalar a viagem.

O regresso a casa tem início a 20 de abril, em duas rodas, e Carlos Vieira terá a companhia do ciclista Miguel Vilar, passando por quatro santuários: Vaticano, Lourdes, Nossa Senhora do Pilar (Saragoça) e Fátima. A acompanhá-los irá Francisco Palma que levará o carro de apoio.

“Vamos fazer esta viagem em jeito de peregrinação e não em competição”, explica, orgulhoso de poder estar com o Papa Francisco pela segunda vez. Além do atual representante máximo da igreja Católica, Carlos Vieira foi recebido por João Paulo II em 1986.

Com uma média de 135 km/ dia, o ciclista terá que interromper a viagem no dia 26 para marcar presença no Vaticano, viagem que fará de TGV a partir de Génova. Depois volta a reunir-se com o grupo em Marselha.

A chegada está prevista para 11 de maio, em Fátima, a tempo do início das cerimónias do Centenário das Aparições, onde estará o Papa Francisco.

Marina Guerra