Embora sem o calor que marcou esta semana, este fim de semana prolongado vai ser caracterizado por temperaturas amenas e ausência de precipitação.

Temperaturas acima dos 20 graus, algumas nuvens, mas também bons momentos de sol, devem marcar os próximos dias na região. Nos concelhos do interior do distrito, o calor marcará presença. Contudo, no litoral, as temperaturas serão mais amenas.

No início da semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera chegou a admitir a possibilidade de precipitação, por influência da deslocação para leste de uma depressão centrada perto do arquipélago dos Açores.

Contudo, as previsões mais recentes para Leiria afastam a probabilidade de precipitação. Muito embora se possam registar alguns momentos de maior nebulosidade, sobretudo pela manhã, a previsão aponta para períodos de céu pouco nublado. A temperatura máxima prevista para sábado, na capital do distrito, é de 21 graus.

No domingo, dia de Páscoa, a temperatura máxima deverá registar uma pequena subida, atingindo os 23 graus em Leiria. Em suma, o dia de Páscoa deverá ser primaveril, embora sem o calor que marcou o arranque da semana. Contudo, nalguns concelhos do distrito deverão registar-se valores mais elevados: no domingo as temperaturas máximas podem chegar aos 28 graus no interior do distrito.

Para uma previsão atualizada, espreite o site do IPMA.