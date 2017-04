Já imaginou entrar numa cabine telefónica para… ir buscar ou deixar um livro? Vai ter oportunidade de o fazer já na próxima semana, quando for inaugurada a primeira cabine de leitura do concelho, no largo 5 de Outubro.

A iniciativa, integrada no projeto Trokakiosque, que visa a promoção da leitura, resulta de uma parceria entre a Câmara de Leiria e a Fundação Portugal Telecom.

Enquanto a Fundação cede gratuitamente ao município uma cabine telefónica antiga e a primeira “coleção” de livros, a autarquia responsabiliza-se por zelar pela conservação, abertura e fecho do espaço, que funcionará, numa fase inicial, de segunda-feira a sábado, no mesmo horário da Biblioteca Afonso Lopes Vieira.

A inauguração da cabine está agendada para a próxima quinta-feira, dia 27 de abril, data de apresentação do programa de comemorações dos 20 anos da Rede das Bibliotecas Escolares.

Ao REGIÃO DE LEIRIA, Anabela Graça, vereadora da Educação e pelouro da Biblioteca Municipal, explica que o objetivo é trazer para a rua o projeto que foi lançado há três anos pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria e entretanto adotado pela Biblioteca Municipal e algumas bibliotecas escolares.

“Os primeiros livros vão ser oferecidos pela Fundação PT mas depois vamos manter o mesmo objetivo que é partilhar entre a comunidade o gosto pela leitura através da troca de livros, numa lógica inclusiva e solidária”, adianta Anabela Graça, referindo que, “se correr bem, será instalada brevemente uma segunda cabine”.

A troca é efetuada livremente, sem necessidade de qualquer registo ou controlo. “Este é também um projeto de cidadania e de responsabilidade e vamos pensar que todas as pessoas o vão respeitar”, acrescenta a responsável.

Quanto ao tipo de obras disponíveis, haverá inicialmente espaço para romances, biografias, livros de poesia e de viagens, para posteriormente variar de acordo com as trocas efetuadas pelos leitores.

Martine Rainho

martine.rainho@regiaodeleiria.pt