O passeio cedeu e a estrada está cortada ao trânsito depois do deslizamento de terras registado esta tarde, cerca das 17 horas, numa obra em curso junto ao miradouro, na avenida Ernesto Korrodi, em Leiria.

Não há feridos a registar, devendo a estrada ficar encerrada ao trânsito nos próximos dias, por precaução e até à reposição das necessárias condições de segurança.

Em declarações ao REGIÃO DE LEIRIA, António Pinto, da Monterg, empresa responsável pela obra, confirmou que "houve um deslizamento de terras quase no final de um trabalho feito ao longo de vários dias" e que consistiu no reforço do muro que foi parcialmente arrastado.

"As condições de segurança estavam todas garantidas", acrescentou, admitindo não ter ainda explicações para o sucedido.

Para garantir a segurança das pessoas, a zona vai ser sinalizada e vedada, adiantou António Pinto, referindo que será implementada logo que possível uma solução para consolidar a estrada e repor o muro e o passeio.

Martine Rainho

martine.rainho@regiaodeleiria.pt

Joaquim Dâmaso

joaquim.damaso@regiaodeleiria.pt