A tradição ainda é o que era. Apesar das temperaturas elevadas das últimas semanas, a Feira de Maio, em Leiria, será recebida com aguaceiros e descida da temperatura.

Na Feira de Maio –que este ano, na verdade, arranca em abril, sábado dia 29 – a chuva é quase presença obrigatória, sendo aliás uma característica que lhe é habitualmente atribuída: se há feira, em princípio, deverá chover nalguns dias da sua realização.

Este ano, o certame chega com a previsão de períodos de chuva ou aguaceiros e até a possibilidade de ocorrência de trovoadas. E assim será no restante primeiro fim de semana da feira: chuva ou aguaceiros e temperaturas máximas de 19 graus (sábado) e 16 graus no domingo.

Mas como a feira decorre durante quatro semanas e engloba cinco fins de semana (termina a 28 de maio), não vão faltar oportunidades para uma visita com sol e temperaturas mais amenas. De facto, a chuva deverá dar tréguas a partir de segunda, dia 1 e na quarta-feira os termómetros deverão voltar a subir acima dos 25 graus.

Independentemente do estado do tempo maio é, em Leiria, um dos meses mais aguardados do ano, pela abundância de farturas e viagens alucinantes de carrossel, mas também pelos concertos e pela animação garantida. E na edição desta quinta-feira, do REGIÃO DE LEIRIA, pode conferir o essencial dos eventos programados para o novo mês que se aproxima.