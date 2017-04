É a principal novidade nas praias da região para este verão. A praia do Agroal, em Ourém, volta a hastear a Bandeira Azul da Europa.O resultado foi anunciado esta manhã, em Lisboa, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

De norte a sul do distrito de Leiria, foram galardoadas as praias de Osso da Baleia (Pombal), Pedrógão-Centro (Leiria), Paredes de Vitória e S. Martinho do Porto (Alcobaça), Nazaré, Foz do Arelho-Lagoa e Praia do Mar (Caldas da Rainha), Baleal Norte, Baleal Sul, Cova da Alfarroba, Gambôa, Medão-Supertubos, Consolação e S. Bernardino (Peniche). Em Ourém, distrito de Santarém, a praia fluvial do Agroal volta a ter Bandeira Azul.

Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de praias galardoadas face ao total das classificadas como aptas para banhos (55%). Este ano há 320 zonas balneares que vão poder içar a Bandeira Azul.

Das 320 praias, que irão erguer o galardão, 292 são na costa e 28 no interior, mais seis zonas balneares classificadas como excelentes pela ABAE, do que em 2015.