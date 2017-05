A serra da Lousã fica lá em cima e decora a paisagem. Sem neve e com o sol a acompanhar os cerca de 30 participantes da primeira etapa do Rush Slide Fest 2017 desceram as estradas de Castanheira de Pera em drift trikes, com muita adrenalina à mistura e bastante técnica.

A descida de 2 km registou na maioria do traçado uma inclinação de mais de 9 % e trouxe bastante animação às estradas do concelho de Castanheira de Pera, entre os dias 22 e 23 de abril.

Hugo Pereira, Tiago Barros e João Germano são os três primeiros classificados do Troféu Speed Trike, com 20 pontos cada, graças à vitória nas duas mangas. A prova contou ainda com duas riders femininas, Mariana Silva e Nádia Henriques, que concluíram a etapa na 24ª e 28ª posição, respetivamente.

A próxima etapa realiza-se a norte do país, na Serra da Boneca, nos dias 27 e 28 de maio, num total de quatro provas que compõem o campeonato.

Saiba mais sobre a competição e veja as fotos aqui.

Fotos: João Delgado