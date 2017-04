Uma manifestação assinala as comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, na próxima segunda-feira, dia 1 de maio, em Leiria.

A iniciativa, organizada pela União dos Sindicatos do Distrito de Leiria (USDL), está agendada para as 15 horas, no largo do Papa.

Os participantes, encabeçados pela fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, seguem em desfile pela avenida Heróis de Angola, rua de S. Francisco, rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e largo 5 de Outubro, onde haverá lugar a intervenções de representantes da Interjovem, da Intereformados e da USDL.