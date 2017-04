A ponte da Cabreira sobre o rio Lis, que liga as ruas da Cabreira (zona da Estação) e Campos do Lis (Barosa), vai ser demolida para dar lugar a uma nova travessia com duas vias de trânsito e passeio dos dois lados, com uma largura total de 10,38 metros.

A empreitada deverá avançar ainda este ano, sendo o investimento estimado em cerca de 310 mil euros.

A Câmara de Leiria já reservou uma fatia de 450 mil euros para a obra no âmbito da revisão ao orçamento de 2017, aproveitando a introdução do saldo de gerência de 2016, que se cifrou em cerca de 38,7 milhões de euros.

O concurso público para a execução do projeto, que visa pôr fim aos constrangimentos devidos à largura reduzida da atual passagem e criar melhores condições de segurança para a circulação automóvel e de peões, foi aprovado em reunião de Câmara em fevereiro passado.

Segundo informação do vereador Lino Pereira, a empreitada, com prazo de execução de 210 dias, obrigará ao corte de trânsito no local.

Ponte dos Barreiros alargada

A autarquia prepara-se entretanto para alargar também a ponte dos Barreiros, freguesia de Amor, na EN 349-1. O projeto está a ser elaborado, não estando ainda definido o custo da obra.

“A ponte dos Barreiros está inserida numa via que só passou para o domínio municipal no final de 2016, necessitando de um alargamento e não de uma estrutura nova”, explica o vereador, acrescentando que a sua execução obrigará “apenas ao estrangulamento de uma faixa, ficando o trânsito a circular nos dois sentidos, de forma alternada”.

Questionado por Álvaro Madureira, vereador do PSD, em meados de março, em reunião de Câmara, sobre a demora da execução da obra, Lino Pereira explicou que foi necessário alterar “o método construtivo” inicialmente previsto, depois de avaliar o histórico da estrutura cedido pela Infraestruturas de Portugal.

Álvaro Madureira, vereador do PSD, pediu no entanto maior celeridade do processo, considerando não se tratar de “nenhuma obra-prima”. “Qualquer leigo na matéria vê que não exige grande fundações, nem perfurações, nem sondagens para fazer o alargamento daquela ponte”, disse.

Já Lino Pereira frisou que “fazer uma ponte em que passa tráfego pesado todos os dias não é fazer um passadiço. Não é chegar lá sem fazer ensaios e geotecnia”. “Tecnicamente não respondo por isso, e com esse facilitismo não assumo fazer o que está a solicitar”, acrescentou Lino Pereira.

(Notícia publicada na edição de 13 de abril de 2017 do REGIÃO DE LEIRIA)

MR