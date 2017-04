A requalificação da rua de Leiria, na Maceira, com construção de uma rotunda na EN 356-1, no entroncamento para o quartel dos Bombeiros, é um dos projetos que se segue no plano de intervenções de reabilitação da rede viária do concelho.

O projeto encontra-se em fase final de análise para ser levado a reunião de Câmara com vista à abertura do respetivo concurso, mas sabe-se já que o investimento ronda os 624 mil euros e que a empreitada deverá ser executada em seis meses.

Ao REGIÃO DE LEIRIA, Lino Pereira, vereador responsável pelo pelouro das obras municipais, adianta estar também em estudo a construção de uma rotunda na Cruz da Areia, no cruzamento da rua D. José Alves Correia da Silva com a rua dos Romeiros, no âmbito do projeto de requalificação da primeira via.

Rotunda do Estádio volta a concurso

Já no centro da cidade de Leiria, o concurso para requalificação da rotunda do Estádio foi anulado, por “necessidade de melhorar alguns aspetos técnicos que não estavam salvaguardados no concurso”.

“Estamos a reavaliar essas situações, sobretudo ao nível da otimização energética, esperando dentro de pouco tempo avançar” com o projeto, refere Lino Pereira.

Recorde-se que o concurso, aprovado em setembro do ano passado, com a abstenção do PSD, previa a requalificação da fonte da rotunda junto às piscinas de Leiria e de duas fontes românticas no jardim Luís de Camões, por cerca de 276 mil euros (mais IVA).

O projeto contemplava, entre outras intervenções, a reformulação dos efeitos de água com 12 jatos de água, 180 jatos de nevoeiro e um jato com cerca de 20 metros de altura.

Na reunião de Câmara de 6 de abril, Álvaro Madureira, vereador do PSD, alertou ainda para o registo de alguns acidentes no sentido descendente da rua D. José Alves Correia da Silva, no cruzamento com a rua Dom João Pereira Venâncio, e pediu a implementação de medidas que obriguem à redução de velocidade no local, eventualmente lombas.

Neste âmbito, pediu ao município uma avaliação destas soluções, referindo que em várias zonas do concelho as lombas têm “tipologias diferentes” e alertou para “a grande falta de iluminação pública” junto às passadeiras.

MR

(Notícia publicada na edição de 13 de abril de 2017 do REGIÃO DE LEIRIA e editada)