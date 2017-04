A Polícia Marítima da Nazaré apreendeu na quinta-feira diverso material destinado à pesca de meixão (enguia juvenil), no rio Lis, Praia da Vieira, Leiria, e identificou uma pessoa, anunciou hoje aquela autoridade.

Em comunicado, a Marinha adiantou que o comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, distrito de Leiria, realizou durante a madrugada de quinta-feira uma operação de combate a pesca ilegal de captura de “meixão” (enguia juvenil), na área do rio Lis, na Praia da Vieira.

“Desta operação resultou a identificação de um individuo e na apreensão de diversos apetrechos destinados à pesca daquele espécime (redes, “capinetes”, cabos, recipientes, estacas, etc.), alguns dos quais se encontravam dissimulados entre a vegetação, em ambas as margens do rio”, é referido.

A Marinha adianta também que durante a operação foram apreendidas duas redes do tipo “mosquiteira”, de grandes dimensões, que se encontravam colocadas de "margem a margem" do rio.

“O pescado que se encontrava retido nas redes, bem como o que foi apreendido ao individuo identificado, foi devolvido ao seu habitat natural, por ainda se encontrar vivo”, refere a Marinha, explicando que apesar de não ter sido possível pesar o meixão, estima-se que foram devolvidos ao mar mais de dez quilogramas desta espécie.

Das infrações foram elaborados os respetivos autos de notícia, que darão origem a processos de contraordenação.

“A enguia europeia (espécie anguilla anguilla), cujo termo “meixão” designa o seu estado final da fase larvar, no momento da transição do meio marinho para o continental, onde se irá processar a fase juvenil de crescimento, tem vindo a sofrer um acentuado decréscimo nos últimos anos, razão pela qual Portugal (…) proíbe a sua pesca”, é referido no comunicado.