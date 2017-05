Duas pessoas morreram hoje à tarde por afogamento na praia da Nazaré, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

A mesma fonte adiantou que se trata de um homem e uma mulher, de nacionalidade espanhola.

Segundo o CDOS de Leiria, o alerta foi dado, via 112, às 14h35 e no local estiveram os bombeiros e elementos da Capitania da Nazaré, com sete viaturas e dois meios aquáticos, além da PSP.

Dada a ocorrência, "o capitão do porto da Nazaré mobilizou de imediato meios de socorro e salvamento para o local, em concreto uma mota de água e uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré, tendo igualmente sido ativado um helicóptero de salvamento da Força Aérea". Para além da Policia Marítima os bombeiros voluntários da Nazaré também auxiliaram nas buscas por terra.

Apesar de todos os esforços, e das manobras de reanimação, o casal de idosos, com 75 e 77 anos, acabou por falecer, informou a Autoridade Marítima Nacional.

A Autoridade Marítima lembra ainda que "as praias ainda não têm dispositivo de salvamento balnear e que estando a Autoridade Marítima pronta para prestar auxílio e socorro, a rapidez com que o acidente acontece pode ser fatal para quem não tome as devidas cautelas e se exponha ao perigo".