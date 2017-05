Centenas de jovens estiveram hoje no Mercado de Santana, em Leiria, no primeiro dia do Fórum Emprego e Formação, a iniciativa anual do REGIÃO DE LEIRIA que dá a conhecer as oportunidades de estudo e de trabalho na zona centro do país.

Esta manhã, o presidente da Câmara Raul Castro inaugurou o evento, que decorre até à próxima sexta-feira e pode ser visitado entre as 9h30 e as 17 horas.