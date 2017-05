Um sismo de magnitude de 3,5 graus na escala de Ricther foi esta noite registado ao largo da costa no norte do distrito de Leiria.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo ocorreu pelas 23h47 desta sexta-feira, com epicentro que se localizou a cerca de 20 km a Sudoeste da Figueira da Foz.

As primeiras informações relativas à localização do epicentro, apontam-no para o mar, ao largo da costa norte do distrito de Leiria, na zona do concelho de Pombal.

O comunicado do IPMA, emitido alguns minutos após o abalo, adiantava não ter sido ainda confirmado que o sismo terá sido sentido, mas no seu site avança já a indicação de que o tremor de terra foi sentido.

Entretanto, o IPMA adiantou, também em comunicado, que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região da Nazaré".