O Museu de Leiria era um dos nomeados para o Prémio Museu Europeu do Ano 2017 e conquistou ontem, sábado, o prémio Silletto, um dos “óscares" do Fórum Europeu dos Museus, em Zagreb, Croácia.

Em comunicado, a Câmara de Leiria esclarece que “o prémio Silletto é entregue aos museus que tenham demonstrado excelência no envolvimento da comunidade, no planeamento e desenvolvimento do espaço museológico, e/ou que tenham garantido um apoio relevante através do trabalho com voluntários, com o objetivo de promover a qualidade pública do museu”.

Para Gonçalo Lopes, vereador da Cultura, que esteve presente na cerimónia, “este é o reconhecimento de que há um forte compromisso com a identidade local, a visão e missão do Museu de Leiria, no contexto europeu”.

“É um orgulho, tendo em conta a qualidade dos museus que se encontravam nomeados, ao ser premiado naquele que é o concurso mais prestigiante a nível europeu”, acrescentando que “este é um dia feliz para Leiria e para Portugal”.

O autarca sublinhou ainda que “este prémio serve de estímulo para a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027”, até porque “prova que temos capacidade para fazer parte da elite europeia”.