O papa Francisco chega amanhã à tarde, dia 12, a Portugal, aterrando na Base Aérea de Monte Real. O reitor do Santuário de Fátima convida os fiéis a saudarem o chefe de Estado do Vaticano em três momentos.

Os fiéis podem acompanhar o trajeto que o papa fará de papamóvel à chegada a Fátima, entre o Estádio Municipal - onde aterrara de helicóptero - e o Santuário e, no sábado, entre o Santuário e a rotunda Norte. O regresso a Monte Real será realizado por auto-estrada, podendo as pessoas despedir-se de Jorge Bergoglio no percurso entre Várzeas (Souto da Carpalhosa, Leiria) e a BA5.

Programa da visita

Sexta-feira, 12 de maio

14h00 partida do aeroporto de Roma/Fiumicino para Monte Real

16h20 chegada à Base Aérea de Monte Real; cerimónia de boas-vindas

16h35 encontro privado com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa na Base Aérea de Monte Real

16h55 visita à Capela da Base Aérea

17h15 deslocação em helicóptero para o Estádio de Fátima

17h35 chegada ao Estádio de Fátima e deslocação para o Santuário em viatura aberta (papamóvel). Peregrinos são convidados a saudar o Papa

18h15 visita à Capelinha das Aparições; oração do Papa (crianças do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Colégio de S. Miguel e Centro de Estudos de Fátima vão acolher o Papa Francisco à chegada à Capelinha das Aparições)

20h00 jantar em privado na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, onde fica instalado

21h30 bênção das velas na Capelinha das Aparições; saudação do Papa; recitação

do Santo Rosário

Sábado, 13 de maio

09h10 encontro com o primeiro-ministro António Costa na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

09h40 visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde visita os túmulos dos três pastorinhos: Francisco, Jacinta e Lúcia

10h00 santa missa no recinto do santuário; cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto em língua portuguesa, logo após o cântico de entrada e a saudação inicial; homilia do Papa; saudação aos doentes

12h30 almoço com os bispos de Portugal na Casa Nossa Senhora do Carmo

14h00 percurso de papamóvel entre o recinto e a rotunda norte de Fátima, onde haverá um momento musical a cargo da Orquestra de Fátima e do Conservatório de Fátima-Ourém. Peregrinos são convidados a saudar o Papa

14h30 deslocação para a Base Aérea de Monte Real em veículo fechado pela A1, IC36 e A17. Saída na portagem das Várzeas. Peregrinos são convidados a saudar o Papa entre as Várzeas e a Base Aérea de Monte Real

14h45 cerimónia de despedida na Base Aérea de Monte Real

15h00 partida de avião da Base Aérea de Monte Real para Roma

19h05 chegada ao aeroporto de Roma/Ciampino