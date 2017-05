Os pais da criança brasileira que, em 2013, caiu de uma janela de uma altura de sete metros, e esteve às portas da morte, sobrevivendo de forma inexplicável à luz da medicina, compareceram esta quinta-feira, 11 de maio, na sala de imprensa do Santuário de Fátima.

Numa sessão em que não houve espaço para perguntas, recordaram o acidente e como as freiras do Carmelo de Campo Mourão (Brasil) se uniram para rezar pela criança de 5 anos, apelando à intercessão dos Beatos Francisco e Jacinta Marto. O milagre permitiu a canonização dos dois pastorinhos de Fátima.

Atualmente com 9 anos, a criança não foi dada a conhecer. Os pais, João Batista e Lucila Yurie, leram um texto em que expuseram a narrativa. Lucas caiu de uma altura de cerca de sete metros, a 3 de março de 2013, pelas 20 horas. “Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano muito grave, com perda de tecido cerebral. Foi assistido na nossa cidade, em Juranda, e dada a gravidade do seu quadro clínico, foi transferido para o hospital de Campo Mourão, no Paraná. O percurso demorou quase uma hora”, leu o pai, João Batista.

A criança chegou em estado grave ao hospital e teve várias paragens cardíacas. Os médicos deram poucas esperanças. A família começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, por quem têm devoção, e ligaram para o Carmelo de Campo Mourão para que as irmãs também rezassem pelo menino. Inicialmente a religiosa que atendeu o telefone deu o caso por perdido, mas após novo contacto todo o Carmelo se uniu em orações pela criança, pedindo a intercessão dos Beatos Francisco e Jacinta Marto.

“Da mesma forma, todos nós, na família, começámos a rezar aos pastorinhos e, dois dias depois, no dia 9 de março o Lucas acordou, bem, e começou a falar, perguntando pela sua irmãzinha. No dia 11 saiu da UTI e dia 15 teve alta”, leu João Batista. “Está completamente bem, sem nenhum sintoma ou sequela. O que o Lucas era antes do acidente ele o é agora: sua inteligência, seu carácter, é tudo igual. Os médicos, incluindo alguns não crentes, disseram não ter explicação para esta recuperação”, salientou o pai, visivelmente emocionado.

A postuladora para a causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto, Irmã Ângela Coelho, explicou à comunicação social que a Postulação soube do caso logo no final de junho. No entanto, referiu, a congregação das causas dos santos alertou que seria necessário esperar para confirmar se a criança não apresentaria sintomas da perda de massa encefálica. Tal não sucedeu, estando a criança saudável.

“Ficamos comovidos percebendo que são duas crianças que cuidam de uma criança através da fé de toda uma comunidade de carmelitas, que encoraja toda a família, que já rezava a Nossa Senhora de Fátima, a rezar aos Beatos Francisco e Jacinta Marto”, comentou.

Texto: Cláudia Gameiro