Vêm de todo o mundo e querem estar presentes nas celebrações do Centenário das Aparições. O Santuário de Fátima vai encher nas próximas horas com peregrinos de todo o mundo.

Segundo fonte do Santuário, 198 grupos de mais de 30 países confirmaram a sua presença nas cerimónias. Polónia, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul e Itália são alguns exemplos mas também há quem venha da Austrália, Trindade e Tobago, Vietname, Senegal, Ilha da Reunião ou Suazilândia.

A visita do Papa Francisco, que começa hoje, contará também com a presença de três chefes de Estado, oito cardeais e 135 bispos.

Além do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vão estar nas celebrações em Fátima o Presidente da República do Paraguai, Horacio Cartes, e o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho.

O antigo Presidente da República Portuguesa, General Ramalho Eanes, também estará no Santuário, bem como dois vice-presidentes da Assembleia da República, Teresa Caeiro e José Matos Correia.

Além do primeiro ministro, António Costa, as celebrações contam ainda com a presença de 11 membros do Governo.

Entre os oito cardeais e 135 bispos estarão muitos portugueses, como o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o Cardeal Penitenciário-mor Emérito, D. Manuel Monteiro de Castro, e o Cardeal e Prefeito Emérito da Congregação para as Causas dos Santos, D. José Saraiva Martins, os dois últimos vindos da Santa Sé, no séquito papal.

Os outros cardeais presentes serão o Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, D. Pietro Parolin, o Cardeal de Boston, D. Sean O´Malley, o Cardeal de Valladolid, D. Ricardo Blazquez Pérez, o Cardeal de Madrid, D. Carlos Osoro, e o Cardeal de Kinshasa, D. Laurent Monsengwo.

Além destas entidades civis e eclesiásticas, vão estar ainda 70 membros do Corpo Diplomático, acreditados em Portugal e noutros países.

Grupos presentes

