São menos de 24 horas em Portugal e o programa é intenso. O segundo dia do Papa Francisco em Fátima começa com um encontro com o primeiro-ministro e termina com um almoço com os bispos de Portugal na Casa Nossa Senhora do Carmo.

Conheça o programa completo do Papa para este 13 de maio:

9h10 encontro com o primeiro-ministro António Costa na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

9h40 visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde visita os túmulos dos três pastorinhos: Francisco, Jacinta e Lúcia

10h00 santa missa no recinto do santuário; cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto em língua portuguesa, logo após o cântico de entrada e a saudação inicial; homilia do Papa; saudação aos doentes

12h30 almoço com os bispos de Portugal na Casa Nossa Senhora do Carmo

13h45 percurso de papamóvel entre o recinto e a rotunda norte de Fátima, onde haverá um momento musical a cargo da Orquestra de Fátima e do Conservatório de Fátima-Ourém. Peregrinos são convidados a saudar o Papa

14h00 deslocação para a Base Aérea de Monte Real em veículo fechado pela A1, IC36 e A17. Saída na portagem das Várzeas. Peregrinos são convidados a saudar o Papa entre as Várzeas e a Base Aérea de Monte Real

14h45 chegada do Papa Francisco à Base Aérea de Monte Real onde é recebido pelo Presidente da República. Apresentam ainda cumprimentos de despedida outras entidades, nomeadamente o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o embaixador de Portugal na Santa Sé, o chefe de Estado Maior da Força Aérea, entre outros.

15h00 partida de avião da Base Aérea de Monte Real para Roma

19h05 chegada ao aeroporto de Roma/Ciampino