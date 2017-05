A solista dos próximos Concertos para Bebés veio do Japão para Portugal e, no próximo domingo, vai dar a escutar “embalos” do seu país.

O saltério de Yumiko Ishizuka pode ouvir-se, no próximo domingo, 14 de maio, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, em duas sessões: às 10h30 e às 11h45.

O REGIÃO DE LEIRIA e a Musicalmente oferecem bilhetes para os Concertos para Bebés, num passatempo destinado a assinantes do jornal com o pagamento da assinatura em papel regularizado.

Para tal basta responder acertadamente à pergunta seguinte, através do email margarida.cordeiro@regiaodeleiria.pt. A oferta de bilhetes é limitada.

Qual o nome do instrumento que a solista convidada, Yumiko Ishizuka, vai tocar no programa dos Concertos para Bebés de Maio?