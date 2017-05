O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, disse hoje manter a perspetiva de que um milhão de pessoas visitem Fátima nos dois dias da visita do Papa Francisco a Fátima para as celebrações do Centenário das Aparições.

Apesar da chuva que tem caído com intensidade em Fátima, Paulo Fonseca disse esperar que a seguir ao almoço comecem a chegar mais peregrinos, embora garantindo que os fiéis que caminham em direção ao santuário são aos milhares.

“Mantenho a perspetiva de um milhão de pessoas nestes dois dias”, assegurou Paulo Fonseca em declarações à agência Lusa.

O autarca disse que tudo está a correr como previsto e que ainda existem vagas nas bolsas de estacionamento criadas para o efeito, nas imediações do Santuário.

Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e Bento XVI (2010).