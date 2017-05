O Santuário de Fátima encomendou a Joana Vasconcelos uma obra de arte que pudesse marcar o centenário das aparições. A artista esteve em Fátima para dar a conhecer “Suspensão”, um terço de 26 metros instalado na Basílica da Santíssima Trindade.

A obra de arte foi montada no último fim de semana de abril e atraiu logo a atenção, tendo circulado de imediato nas redes sociais.

O terço, em tom pérola, é feito em resina de polietileno, LED, filtros de cor, aço e fontes de alimentação, e procurou conjugar-se, explicou Joana Vasconcelos na apresentação, com a pedra da basílica. O terço ilumina-se, devendo ser ligado pela primeira vez quando o Papa Francisco entrar no recinto, esta sexta-feira.

“Quando lançámos o desafio à Joana Vasconcelos para uma obra que marcasse o centenário das aparições tínhamos clara consciência da enorme dificuldade que representava”, admitiu o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas. O clérigo constatou que se pretendia uma peça à escala do espaço onde seria instalado. “Criar uma peça à escala deste enorme recinto era um desafio fora do comum. Este desafio foi felizmente aceite”, referiu, afirmando que a artista “criou uma peça extremamente fotogénica”.

Joana Vasconcelos debruçou-se sobre a história de Fátima, tendo constatado a presença central do objeto do terço na mensagem de Fátima pela paz no mundo. O terço “é o objeto comum a todos os peregrinos de Fátima, independentemente da sua condição e proveniência social, cultural e geográfica”, explicou o diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, instituição à qual pertence a peça.

“A ‘Suspensão’ tem a ver com esta relação entre o céu e a terra, e a luz que, de alguma maneira, ilumina o nosso caminho”, referiu, por seu turno, Joana Vasconcelos.

O terço permanecerá instalado até outubro de 2017. Após a sua iluminação a 12 de maio, com a chegada do Papa Francisco ao recinto, será ligado todos os dias pelas 21h30, marcando a hora do terço no Santuário.

(Notícia publica na edição de 4 de maio de 2017 do REGIÃO DE LEIRIA)

