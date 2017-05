Lucas, a criança brasileira de nove anos de idade que sobreviveu de forma inexplicável à luz da medicina a uma queda de sete metros, está esta manhã no Santuário de Fátima, acompanhado pelos pais João Batista e Lucila Yurie.

Recorde-se que foi a recuperação surpreendente do pequeno Lucas que esteve na base do processo de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que ocorre esta manhã.

A queda ocorreu em 2013. Quinta-feira, dia 11, os pais da criança explicaram que os médicos deram poucas esperanças quanto à recuperação do filho. A família começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, por quem têm devoção, e ligaram para o Carmelo de Campo Mourão para que as irmãs também rezassem pelo menino.

Inicialmente a religiosa que atendeu o telefone deu o caso por perdido, mas após novo contacto todo o Carmelo se uniu em orações pela criança, pedindo a intercessão dos Beatos Francisco e Jacinta Marto.

“Da mesma forma, todos nós, na família, começámos a rezar aos pastorinhos e, dois dias depois, no dia 9 de março o Lucas acordou, bem, e começou a falar, perguntando pela sua irmãzinha. No dia 11 saiu da UTI e dia 15 teve alta”, leu João Batista. “Está completamente bem, sem nenhum sintoma ou sequela. O que o Lucas era antes do acidente ele o é agora: sua inteligência, seu carácter, é tudo igual. Os médicos, incluindo alguns não crentes, disseram não ter explicação para esta recuperação”, salientou o pai, visivelmente emocionado.

Lucas e os pais estão esta manhã no Santuário para assistir ao rito de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto.