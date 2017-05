O trio suspeito de assaltar à mão armada os postos dos CTT em Amor, Leiria, e no Louriçal, Pombal, bem como uma agência bancária em Pataias, Alcobaça, em fevereiro e março deste ano, foi detido pela PJ.

Segundo comunicado da Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária, os três indivíduos, com idades entre os 51 e 62 anos, foram presentes a tribunal e vão aguarda julgamento em prisão preventiva.

Os arguidos são ainda suspeitos de outro roubo com recurso a armas de fogo à estação dos CTT de Albergaria-a-Velha, em abril, e ao posto dos CTT da Curia, em Anadia, no início do ano.

No âmbito desta operação, que contou com a colaboração da GNR de Águeda, a PJ encontrou e apreendeu os veículos, as armas e os disfarces usados na prática dos crimes.

O assalto em Amor ocorreu ao meio da manhã do dia 8 de fevereiro, durante o horário de atendimento do posto, instalado no edifício da Junta de Freguesia. Estavam então três cidadãos na fila de espera para serem atendidos quando dois homens, munidos de uma caçadeira e de uma pistola e com o rosto dissimulados por óculos de sol e capuzes, irromperam pela porta de entrada e mandaram as pessoas virarem-se para a parede.

Um deles passou atrás do balcão obrigando a funcionária a entregar-lhe o dinheiro que tinha em caixa e vasculhou a sala à procura de mais dinheiro, antes de os dois se porem em fuga. O assalto não demorou mais de dois minutos tendo os assaltantes fugido num carro conduzido por um terceiro elemento.

Um mês depois, a 8 de março, três homens armados assaltaram a agência do Santander, em Pataias. Rondavam as 10 horas quando foi dado o alerta. Cinco dias, um terceiro assalto cometido com o mesmo modus operandi foi registado também a meio da manhã no posto dos CTT a funcionar na Junta de Freguesia do Louriçal.

MR