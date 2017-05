O Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus são assinaladas entre o dia 18 e 22 de maio em Leiria e na região.

Há entrada gratuita em muitos espaços e diversas atividades especiais, entre passeios, visitas guiadas, conferências, exposições, concertos e outra.

Em Leiria, há várias iniciativas programadas nos diversos espaços museológicos, em especial no Agromuseu Municipal D. Julinha, Moinho do Papel, mimo – Museu da Imagem em Movimento e Museu de Leiria, onde as entradas são gratuitas.

Programa em Leiria:

Dia 18, quinta-feira

10h00 - Roteiro do Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho

(informações: museudeleiria@cm-leiria.pt e 244 839 677)

10h30 e 14h30 - Visitas guiadas ao mimo, com destaque para a exposição "A Terceira Imagem - A fotografia Estereoscópica e o Desejo do 3D"

(informações: 244 839 675 e mimo@cm-leiria.pt)

15h00 - Visita guiada Moinho do Papel - Museus e histórias controversas - Dizer o indizível nos museus

(informações: 244 839 672 e moinhodopapel@cm-leiria.pt)

15h30 - No mimo, "Conversas com… Filipe Rego", no âmbito da Imagem Estereoscópica

18h00 - No Museu de Leiria é inaugurada a exposição “Sublime Fantasia em Leiria”, de Virgínia Goes

21h30 - Também no Museu de Leiria, conferência "Leiria: entre a vida e a morte na Pré-História...", por Telmo Pereira

Dia 20 – sábado

9h30 às 24h00 - Visitas guiadas no Moinho do Papel. Às 21 horas, a visita é seguida de momento cultural

18h30 - Visita guiada à exposição "ReBelDes: Sérgio Luiz e Güy Manuel", com início no Museu de Leiria e percurso pelas ruas da cidade

21h00 - Concerto com o Coro do Orfeão de Leiria no mimo

21h30 - Visita guiada no Museu de Leiria à exposição “Um manto de todas as cores: a Virgem Maria no território de Leiria-Fátima”, orientada por Sónia Vazão

Dia 21 – domingo

17h00 – No mimo, apresentação de “Estereoscopia” , curta-metragem de Sandrine Cordeiro, com música ao vivo pelo compositor da banda sonora do filme, Fabrício Cordeiro

Dia 22 – segunda-feira

9h30 às 17h30 – Visitas guiadas “Museus e histórias controversas - Dizer o indizível nos museus”, no mimo

A programação do Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus chega também a diversos outros concelhos do distrito de Leiria e concelho de Ourém.

Consulte o programa integral de atividades neste link do Dia Internacional dos Museus.