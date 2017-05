Seiscentos quilómetros de bicicleta para percorrer em três dias, entre Lisboa e Santiago de Compostela. É este o desafio que o recordista Carlos Vieira e Rolando Gaspar, presidente da assembleia geral da Associação de Dança de Leiria (ADDDL), decidiram abraçar para divulgar o Projeto SOMA, sensibilizar a comunidade para a igualdade na diferença.

O percurso começou esta manhã na praça do Comércio, em Lisboa, para uma primeira etapa que termina em Leiria. A segunda etapa tem início amanhã, quinta-feira, junto ao estádio de Leiria, pelas 8h30, rumo a Braga, enquanto a terceira etapa se realiza no sábado até Santiago de Compostela.

Entretanto, para garantir a continuidade do projeto de dança integrativa, que nasceu em Leiria em 2013 para proporcionar a jovens e adultos com incapacidade o contacto com o movimento criativo e expressão corporal, está a decorrer a campanha de crowdfunding “Somarkms – 600kms a pedalar pela igualdade na diferença”.

A ADDDL, entidade sem fins lucrativos, propõe-se angariar 3.758 euros até 5 de junho, para custear algumas despesas no próximo ano letivo, incluindo o apoio de um técnico especializado.

Já a maratona de 600 quilómetros de bicicleta conta com o apoio de empresas locais, referem os promotores, que explicam a escolha de Santiago de Compostela por ser um local de fé. “Nós acreditamos no valor do projeto” e “pretendemos mostrar à comunidade que não é apenas mais um projeto mas o projeto no qual vale a pena investir”, acrescentam.

Esclarecem que a dança integrativa envolve pessoas com e sem necessidades especiais, além de promover a inclusão e a diversidade.

Entretanto está agendado para dia 28 de de maio um passeio solidário de BTT a favor do Projeto SOMA e integrado no programa Arena do Desporto. Os participantes poderão realizar um dos três percursos disponíveis (Passeio familiar - 10 km; ritmo moderado - 30 km; ritmo intenso - 45 km). Com partida às 9 horas para todos no jardim Luís de Camões. A inscrição solidária de 5 euros é facultativa.

Mais informações sobre o crowdfunding e o projeto podem ser obtidas em https://ppl.com.pt/pt/prj/somarkms.

MR