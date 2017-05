A reportagem "Pódio: nem quando ganham elas conseguem lá chegar”, assinada por Patrícia Duarte, jornalista do REGIÃO DE LEIRIA, e publicada na edição de 27 de outubro de 2016, venceu o Prémio Ética no Desporto reservado à imprensa regional.

A 5ª Edição do Prémio Imprensa Regional - Desporto com Ética, resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Ética no Desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude e a CNID - Associação dos Jornalistas do Desporto.

Nesta reportagem, Patrícia Duarte retrata a desigualdade de género na atribuição de prémios desportivos, em particular nas modalidades de BTT, atletismo, ténis e padel.

O segundo lugar foi conquistado por Pedro Nuno Botelho de Lemos, autor da reportagem "No Enxerim a ginástica é (mesmo) para todos", publicada no jornal Sul Informação, de Silves.

O júri, constituído por Gentil Martins (Associação dos Atletas Olímpicos), Carlos Albuquerque (jornalista da RTP) e Murillo Lopes (secretário-geral do CNID), deliberou ainda atribuir uma menção honrosa a Vítor Santos, de Viseu, reconhecendo o seu "trabalho metódico e sistemático, com colaborações dispersas em vários órgãos de comunicação" da região onde reside, "sempre com o evidente objetivo de promover e divulgar os princípios e as regras da Ética no Desporto junto de atletas, encarregados de educação, docentes e dirigentes desportivos".

O Prémio Ética no Desporto, neste quadro, será entregue na cerimónia anual dos Prémios CNID, marcada este ano para o dia 22 Maio 2017, a partir das 16h30, no Museu do Desporto (Palácio Foz) aos Restauradores, em Lisboa.

A entrega dos Prémios CNID 2017 tem lugar na próxima segunda-feira, dia 22, no Museu do Desporto (Palácio Foz), em Lisboa.

Este é o terceiro Prémio Ética no Desporto para a Imprensa Regional arrebatado por jornalistas do REGIÃO DE LEIRIA.

Em duas edições anteriores, Marina Guerra foi premiada em 2015 pela reportagem “Levar a Correr quem não pode, enche o coração”, que retrata a história de Rafael Andrino, um jovem de 17 anos, ex-praticante de atletismo, a quem foi diagnosticada uma encefalomielite, e que conseguiu "regressar à estrada" numa joelette com a ajuda do NEL-Pédatleta.

Em 2014, a reportagem “Ludo Apta: A experiência do desporto aplicada a toda a sociedade”, promovido pelo "Os Malmequeres", valeu também a Marina Guerra a atribuição do galardão.