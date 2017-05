Já estão a decorrer os trabalhos de preparação para a instalação da estátua do guarda-redes do Sporting e campeão europeu de futebol, Rui Patrício, na entrada da zona desportiva, junto à Rotunda do Estádio de Leiria.

O jogador, natural da Matoeira, localidade da freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, é esperado para a inauguração da estátua feita à sua imagem, na próxima segunda-feira, dia 22, pelas 15h30.

A estátua é da autoria de Celestino Alves André, de Cantanhede e foi oferecida à cidade de Leiria pelo empresário Carlos Matos, proprietário de uma empresa no ramo imobiliário natural do concelho de Leiria.

Aguardada mas também criticada, o certo é que a estátua é vista com orgulho pelo jogador. “Sem dúvida que é um grande motivo de orgulho”, adiantou Rui Patrício ao REGIÃO DE LEIRIA numa entrevista que pode ser conferida na edição desta quinta-feira, dia 18. “Aquela estátua representa o povo português e o que ganhámos”, acrescentou Rui Patrício na mesma entrevista.

Ainda na próxima segunda-feira, 22, dia do município de Leiria, Rui Patrício será igualmente distinguido pela Câmara de Leiria com a medalha de ouro (insígnia de 1ª classe).