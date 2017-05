São quatro os circuitos que integram o TriBus, o novo serviço de transporte a pedido que irá servir as populações das freguesias de Monte Redondo e Carreira, da Bajouca e do Coimbrão a partir de 1 de junho.

O projeto, que visa melhorar a mobilidade da população da zona norte do concelho, propõe-se facilitar o acesso das populações a diversos serviços como unidades de saúde, juntas de freguesia, postos dos CTT, bancos, farmácias e estabelecimentos comerciais, ligando ainda as três freguesias.

Para usufruir do serviço, que resulta de uma parceria entre as três juntas de freguesia, a Rodoviária do Lis e a Câmara de Leiria, os passageiros devem reservar viagem previamente, com pelo menos duas horas de antecedência face ao horário pretendido (para os primeiros horários, deverão fazê-lo no dia anterior).

A marcação é efetuada pelo telefone 244 881 033, entre as 9 e as 13 horas, sendo o atendimento prestado pela Rodoviária do Lis, em Leiria. O utente deve indicar a hora a que pretende fazer a viagem e a paragem onde aguardará o mini-autocarro.

Todas as paragens do TriBus estão assinaladas com um número e a cor do circuito a que pertencem, contactos, informação útil e horários. Cada viagem custa 1,50 euros, estando prevista, numa fase inicial, a oferta de vales para viagens gratuitas de modo a promover o serviço.

As paragens não são, por outro lado, obrigatórias explicou Susana Sequeira, responsável do Marketing da Rodoviária do Lis, pelo que, não havendo outras reservas, o motorista levará os seus passageiros a destino sem demoras.

Céline Gaspar, Hilário Estrada e Ventura Tomaz, presidentes das três juntas envolvidas, referem que o TriBus constitui uma resposta a uma necessidade social identificada na zona norte do concelho há mais de dez anos e que foi a união de vontades que permitiu levar este projeto a bom porto.

Aos quatro circuitos foi atribuída uma cor distinta, tendo os autarcas acordado os dias em que cada um se realizará.

Circuito do Pedrógão - Às segundas-feiras (amarelo)

Liga a Praia do Pedrógão e Monte Redondo, passando pelo Coimbrão, Sismaria e Aroeira. Inclui 21 “paragens” (ida e volta), numa extensão total de 16,10 km, e dispõe de quatro horários (mais dois em julho e agosto) para cada lado.

Circuito de Monte Redondo e Carreira - Às terças e sextas-feiras (verde)

Por ser a freguesia com mais serviços, o trajeto “circular” realiza-se duas vezes por semana com partida e chegada na igreja de Monte Redondo, passando por Santo Aleixo, Paço, Aroeira, Lezíria, Montijos, Carreira de Cima e de Baixo, Lavegadas, e Matos, num total de 21 “apeadeiros” e 22,38 km.

Circuito do Coimbrão - Às quartas-feiras (azul)

De Monte Redondo, pode sair para Fonte Cova, Grou, Morganiças, Ervedeira, Fontainha, Outeiro, Coimbrão, Sismaria ou Aroeira, percorrendo um máximo de 19,14 km e 21 paragens possíveis.

Circuito da Bajouca - Às quintas-feiras (laranja)

É o mais longo (tem 30,77km e 28 paragens) e liga Monte Redondo à Marinha do Engenho, Matas, Bajouca, Moital, Lameiras, Outeiro, Largo dos 13, Marco, Bouça de Lá e de Cá e Casal Novo, entre outros.

(Notícia publicada na edição de 18 de maio de 2017 do REGIÃO DE LEIRIA)

MR