Um total de 861 quilos de pescada foram apreendidos esta terça-feira, dia 23, na Nazaré por não ter o tamanho mínimo estipulado por lei.

De acordo com a GNR, a apreensão ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização a viaturas de transporte de pescado por parte da Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré.

O peixe apreendido tem um valor calculado em 8.610 euros. A GNR adianta ainda que nesta operação foram identificados os dois condutores das viaturas, de 20 e 40 anos, e elaborados os respetivos autos de contraordenação.

“O pescado, após inspeção higiossanitária, foi entregue a duas instituições de solidariedade social”, adianta a nota daquela força policial.