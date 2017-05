Um incêndio deflagrou esta tarde, no edifício Moagem – Heritage, no centro da cidade de Leiria. O alerta foi dado pelas 16h29 e terá tido origem em mobiliário armazenado no interior do imóvel atualmente em obras de reabilitação visando a sua transformação num complexo habitacional.

Fonte ligada à obra adiantou que, numa primeira análise, tudo indica que o incêndio terá eclodido numa divisão do edifício onde estava armazenado mobiliário proveniente do andar modelo do empreendimento. A causa da ignição era ainda desconhecida. "Pode ter sido uma fagulha, não sabemos", referiu.

Apesar dos prejuízos resultantes da inutilização do mobiliário, a mesma fonte estava confiante que o fogo não colocou em causa a obra, adiantando não se ter registado qualquer ferido em consequência do incêndio.

Uma vez detetadas as chamas, as autoridades foram alertadas e a obra evacuada, acrescentou.

No local, de acordo com as informações da Proteção Civil, as chamas estão as ser combatidas por nove homens, secundados por quatro veículos.

O trânsito na avenida D. João III, junto ao edifício, está condicionado de forma a facilitar o combate ao fogo.

Cerca das 18 horas, o site da Proteção Civil adiantava já que esta ocorrência era considerada como estando em fase de conclusão.

CSA

Foto: Joaquim Dâmaso

Nota: Artigo atualizado às 18h18 com a informação referente ao facto do incêndio ter entrado em fase de conclusão.