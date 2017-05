Uma tartaruga com cerca de 1,6 metros de comprimento foi encontrada, já morta, no areal da Praia do Norte, na última terça-feira, dia 23.

De acordo com a informação da Autoridade Marítima Nacional, a operação de remoção da tartaruga-de-couro, foi apoiada pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré.

“​O Piquete da Polícia Marítima foi informado, cerca das 15h00, da existência de uma tartaruga, já em estado de decomposição, no areal da Praia do Norte, aproximadamente a 150 metros a norte do farol (Forte de São Miguel Arcanjo)”, refere a Autoridade Marítima Nacional.

Foi já no areal que as autoridades constataram tratar-se de um exemplar de tartaruga-de-couro, com cerca de 1,6 metros de comprimento.

No local estiveram também elementos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Quiaios que “efetuaram análises e recolha de amostras para fins científicos”. Foram ainda contactados os serviços da Câmara da Nazaré para procederem à remoção da tartaruga.