Um homem de 56 anos, residente em Regueira de Pontes, Leiria, morreu ontem à noite na sequência de um acidente na passagem de nível da Carreira, freguesia de Monte Redondo e Carreira.

Faltavam cinco minutos para as oito horas quando o embate aconteceu, tendo o carro onde seguia a vítima embatido contra o comboio que circulava no sentido Norte-Sul na Linha do Oeste.

José Antunes, cuja casa "mora" junto à linha, ouviu o estrondo do embate e alertou de imediato os bombeiros Voluntários de Monte Redondo quando verificou tratar-se de um abalroamento.

Segundo adiantou ao REGIÃO DE LEIRIA, as cancelas estavam fechadas e o sistema semafórico e de alerta de aproximação de composições ferroviárias estaria a funcionar, estando as causas do acidente por apurar.

José Antunes alerta contudo para o facto de o sol estar sempre muito forte naquele período do dia encadeando por vezes os automobilistas. Situação que se repete de manhã, entre as 8 e as 9 horas, para quem circula em sentido contrário, e que o leva a sugerir a colocação de umas lombas nos dois sentidos antes da passagem de nível para levar os automobilistas a redobrar a atenção.

Há cerca de um ano, ocorreu outro acidente no mesmo local sem danos contudo para o condutor do automóvel envolvido.

Depois do acidente, a linha esteve interrompida até às 4 horas da manhã, informou por sua vez fonte da GNR de Leiria.

MR