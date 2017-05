O líder da zona sul da Taça de Portugal de basquetebol masculino sub14, Sporting, visita a "casa" do Núcleo Sportinguista de Leiria, este domingo, dia 28, em jogo da 7ª jornada. às 15 horas, no pavilhão da Escola Correia Mateus, em Leiria.

A equipa leiriense, campeã distrital do escalão, está na fase final da prova e ocupa atualmente a quarta posição, com os mesmos pontos que o terceiro, Marista Carcavelos.

Na última jornada, a formação orientada por Luís Zambujo venceu o Ginásio Olhanense por 58-54, num jogo "impróprio para cardíacos".

Com um mau início no jogo por parte do NSL, que permitiu um parcial de 7-0 favorável aos algarvios que acabariam por vencer o período por 16-4. Só no segundo período, O NSL reagiu e dominou por completo todos os momentos do jogo, com uma defesa agressiva, que virou o marcador, vencendo o período por 22-7, o que colocou a equipa leiriense em vantagem ao intervalo por 26-23.

Os 3º e 4º períodos foram mais equilibrados, com os parciais de 14-15 e 18-16, o que permitiu ao NSL sair vitorioso do encontro.