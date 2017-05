Raul Castro foi formalmente apresentado como candidato do PS à Câmara de Leiria num jantar que contou, na sexta-feira à noite, com a presença de António Costa, secretário-geral do partido, e mais 1.040 apoiantes.

António Sequeira, ex-vereador e ex-deputado municipal do PS, regressa por sua vez à vida autárquica para liderar a candidatura à Assembleia Municipal, enquanto Helder Roque, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria, aceitou ser o mandatário da lista socialista.

No evento, que decorreu na Quinta do Paul, Ortigosa, subiram ainda ao palco os cabeças de lista a 16 das 18 juntas de freguesia do concelho.

Além da recandidatura de 12 dos atuais presidentes de junta eleitos pelo PS, realça-se a de Mário Gomes, atual presidente da Junta de Freguesia dos Milagres eleito pelo PSD, e os nomes de Américo Bom, em Amor, de Vítor Matos, em Regueira de Pontes, e de Fernando Reis, em Santa Catarina da Serra e Chaínça.

Concorrem por sua vez a novos mandatos Helena Brites (Arrabal), Jorge Crespo (Bidoeira de Cima), Joaquim Mónico (Caranguejeira), Ventura Tomaz (Coimbrão), Artur Santos (Colmeias e Memória), José Cunha (Leiria, Pousos, Barreira e Cortes), Vítor Santos (Maceira), Isabel Afonso (Marrazes e Barosa), Faustino Guerra (Monte Real e Carvide), Céline Gaspar (Monte Redondo e Carreira), José Carlos Matias (Parceiros e Azoia), e Mário Rodrigues (Santa Eufémia e Boa Vista). Ficam por conhecer os candidatos à União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa e à freguesia da Bajouca.

Afirmando-se “independente desde sempre” e “reconhecido” pela confiança e apoio do PS, Raul Castro prometeu dar continuidade ao projeto que iniciou há oito anos, e que ficou marcado pela recuperação financeira da autarquia.

“Foi essa a decisão que tomámos e que agora nos permite respirar e até permite aos nossos adversários políticos fazer promessas”, referiu, acrescentando que com “esta gestão” a Câmara tem agora “condições de maximizar o aproveitamento dos fundos comunitários do Portugal 2020 sem fazer dívida”.

A António Costa, Raul Castro disse não pedir nada para Leiria mas defendeu uma discriminação positiva por parte do Governo “dos municípios que cumprem financeiramente e que não contribuem para o endividamento do Estado”.

“Não se trata de ‘dar mais dinheiro’” mas, “muitas vezes, de protocolar projetos, ceder património ou a sua utilização, facilitar processos”, sublinhou, desafiando ainda o primeiro-ministro a “ouvir-nos sobre a forma como o Governo pode apoiar os esforços de Leiria nas mais diversas áreas”.

Raul Castro apontou ainda o combate à abstenção como um dos grandes desafios das próximas autárquicas. “Não há nunca vitórias antecipadas”, frisou, apelando à mobilização de todos os eleitores do concelho “para honrarem a democracia”.

Já António Costa considerou que "Leiria não é uma região qualquer para o país", por ser “um dos principais motores económicos do país". O secretário-geral adiantou que ter a região "a crescer em pleno, a apostar e a mobilizar a energia empreendedora que existe aqui como raras vezes encontramos em outras zonas do país, é absolutamente essencial para que a nossa economia possa continuar a crescer com sucesso".

Embora Raul Castro e Helder Roque tenham referido que não iriam "pedir nada" ao primeiro-ministro, António Costa afirmou que tem a pedir, "porque o país precisa de Leiria, desta energia criadora, desta iniciativa geradora de riqueza e de emprego de Leiria".

"Se queremos continuar a crescer temos de ter Leiria a crescer e para isso precisamos de autarcas de excelência à frente de Leiria e de toda esta região, como é o Raul Castro", rematou, expressando o total apoio do PS ao candidato à capital de distrito.

