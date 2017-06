A música foi o tema central. A Gala Troféus Afonso Lopes Vieira, organizada pelo REGIÃO DE LEIRIA, na sua décima oitava edição fez a festa em torno da música da região.

O espetáculo musical “Vozes de hoje, músicas de sempre”, protagonizado pela Orquestra de Jazz de Leiria e acompanhada por Sofia Lisboa, David Antunes e Sónia Lisboa, serviu de inspiração para0 premiar alguns dos nomes que se destacam pela sua ação na música.

Os troféus Afonso Lopes Vieira, materializados num trabalho do escultor Abílio Febra, vão distinguir várias personalidades que se pautam por fazer a diferença nesta área.

A gala foi o momento para o REGIÃO DE LEIRIA entregar ao Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria o valor angariado com a venda solidária deste jornal na última quadra natalícia, no âmbito da campanha “Fazer o bem olhando a quem”.

PREMIADOS

André Barros recebeu o prémio “Carreira Internacional”. Pianista e compositor da Marinha Grande, elogiado pela crítica, foi vencedor do prémio para melhor banda sonora no Los Angeles Independent Film Festival Awards.

Cláudia Franco foi distinguida com o prémio “Voz”. Natural de Porto de Mós, tem uma relação intensa com o jazz e é autora de trabalhos que reúnem alguns dos melhores músicos nacionais.

Joaquim Menezes é o rosto da empresa Iberomoldes, berço do projeto “Os Iberzitos vão à Música”, que envolve os colaboradores e familiares, contando com a parceria do Orfeão de Leiria. Recebeu o prémio “Responsabilidade Social”.

Nuno Fonseca, docente de Leiria, desenvolveu um software inovador, adotado para a edição audio das grandes produções de Hollywood. Recebeu o troféu “Investigação”.

Paulo Lameiro é o musicólogo de Leiria no centro de projetos amplamente reconhecidos e que levam a música a bebés, reclusos e mesmo a doentes terminais. É seu o troféu “Inovação”.

Hugo Ferreira, responsável da editora Omnichord Records, lançou, com sucesso, vários projetos musicais da região no mercado nacional e internacional. Recebeu o prémio “Personalidade”.