Ganhe bilhetes para os Concertos para Bebés

Um “Piano de gatas” é o mote do convite dos Concertos para Bebés lançado a Mário Laginha, para fazer bailar e gatinhar uma gigantesca plateia de bebés no Teatro Miguel Franco, em Leiria, ao som de jazz.

As sessões estão marcadas para domingo, dia 10 de setembro, às 10h30 e 11h45. O REGIÃO DE LEIRIA e a Musicalmente oferecem bilhetes para os dois Concertos para Bebés, num passatempo destinado a assinantes do jornal com o pagamento da assinatura em papel regularizado (oferta limitada aos bilhetes disponíveis).

Para ganhar basta responder acertadamente à pergunta seguinte, através do email margarida.cordeiro@regiaodeleiria.pt:

Mário Laginha é uma presença anual na programação dos Concertos para Bebés desde 2011. Até esse ano, qual o solista convidado que assegurava o programa com Piano dos Concertos para Bebés?

Os bilhetes custam 7 euros e podem também ser adquiridos aqui.