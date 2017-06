Crianças que brincam na rua são mais felizes (com vídeo)

Mais brinquedos é igual a mais estímulos?

Nem por isso. Não faltam atualmente estímulos às crianças, e estes não passam apenas por brinquedos. A quantidade não significa necessariamente qualidade e o principal malefício do “exagero” é poderem ser “precocemente encaminhadas para uma sociedade de consumo e de abundância, em que tudo aparece sem esforço, e em que é mais importante ter e parecer do que ser”, defende o pediatra Bilhota Xavier.

Susana Lalanda, psicóloga, adianta, por sua vez, que mais do que brinquedos “é necessário tempo, dedicação, atenção do adulto à criança”. Cabe ao adulto “tornar o mundo compreensível à criança, desconstruir e, através da relação ,ser o seu modelo, na resolução de conflitos e na forma como se relaciona com os pares”. “Em nada adianta ter muitos brinquedos se depois não tenho com quem os partilhar”, remata a psicóloga.