Música em Leiria. Um festival de encontros

Hoje mesmo, quinta-feira, 1 de junho, é possível que o leitor seja surpreendido com a fanfarra Farratuga numa qualquer rua de Leiria ou de Marrazes. Não se espante: será apenas protagonista do primeiro de muitos encontros que o festival Música em Leiria preparou para 2017. A 35º edição do festival organizado pelo Orfeão está repleto de partilhas e parcerias.

Logo no primeiro concerto de sala, esta sexta-feira, 2 de junho, há um rendez-vous inusitado: a fadista Gisela João canta com a Orquestra Filarmonia das Beiras. Em destaque estará o disco “Nua”, que Leiria vai conhecer com arranjos totalmente novos.

A Orquestra de Jazz de Matosinhos cruza-se com uma sua já conhecida, Manuela Azevedo, vocalista dos Clã, em mais um concerto que passeia, dia 8 de junho, por diversos universos musicais, com arranjos nunca ouvidos.

Outros encontros: o do vencedor Prémio Jovens Músicos com a Plataforma Displaced, dia 14, no Museu de Leiria; o do guitarrista Pedro Rodrigues, que regressa a Leiria para um voltar a trabalhar com o maestro Jean-Sébastian Béreau, num concerto com a Filarmonia das Beiras, dia 23; o do Quarteto Parnaso com o universo do cinema, no Teatro Stephens, dia 30; e, a terminar, a Companhia Nacional de Bailado, que fecha o festival dia 2 de julho, num concerto com quatro performances e participação especial do pianista João Farinha e da cantora de jazz Maria João.

Pelo meio, Leiria há ainda encontro marcado com os claustros da Moagem Heritage, um novo espaço da cidade, que recebe o Lisboa String Trio, dia 25 de junho. E o que dizer do “Requiem” de Mozart na Igreja do Mosteiro da Batalha? São muitos motivos para ir ao encontro desta edição do Música em Leiria.