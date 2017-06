Obras na estrada que liga à Praia da Vieira desesperam comerciantes

Alberto Gomes, comerciante na Praia da Vieira, na Marinha Grande, faz as contas à vida: “tenho duas empregadas e a loja com quase 300 mil euros aqui dentro, e tenho impostos para pagar”. Para este comerciante, as obras na estrada que liga a Praia à Vieira, não estão a ajudar em nada. Antes pelo contrário. “O negócio caiu pelo menos 70 por cento desde o arranque das obras”, aponta. Alberto Gomes concorda com a realização das obras, mas contesta a demora na sua conclusão.

Com a principal via de acesso à praia fechada – as alternativas implicam desvios significativos por vias nem sempre bem sinalizadas – este comerciante garante que tem vários clientes que lhe dizem que passaram a evitar aquela zona. “Como fazem o mercado ao domingo à tarde no Pedrógão, as pessoas já não vêm para aqui porque há filas”, contesta. Alberto Gomes não consegue entender por que razão, pelo menos ao fim-de-semana, a estrada não tem estado parcialmente aberta.

Aldina Faustino, do restaurante Summercaravel, situado no areal, tem reclamação semelhante: “Deviam ter deixado uma faixa aberta e já podiam vir algumas pessoas”. Como isso não acontece, explica, tem perdido muitos clientes. “Até familiares meus me dizem que não vêm cá porque não querem dar uma volta tão grande”, referindo-se ao desvio que é necessário fazer para aceder à praia. Entretanto, a praia está preparar-se para o começo dos dias de afluência ao areal para receber quem aqui vai a banhos.

As obras arrancaram em novembro e foi anunciado que durariam seis meses. A intervenção afeta uma extensão de aproximadamente 2,5 quilómetros e foi anunciado que representa um investimento que ronda os 800 mil euros.

Francisco Almeida Gomes, empresário com uma unidade hoteleira instalada na Praia da Vieira, já manifestou o seu receio com o eventual atraso na conclusão das obras. No início de maio, levantou a questão ao executivo municipal. Na altura, o presidente da Câmara, Paulo Vicente, adiantou contar que a faixa de rodagem passasse a estar aberta no início de junho.

O REGIÃO DE LEIRIA questionou o município para confirmar a data em que se previa a abertura da via, bem como quando se previa a conclusão da totalidade da intervenção, não tendo obtido resposta.

Para quem aguarda por clientes na praia, a questão mantem-se sempre atual: Será que a estrada abre a tempo do arranque da época balnear? Alberto Gomes mostra-se incrédulo. “É como as obras na ponte [das Tercenas]”, diz, referindo-se a obras que se arrastaram no tempo. Aldina Faustino também ensaia uma resposta: “Duvido muito”.

(Notícia publicada na edição de 1 de junho de 2017 do REGIÃO DE LEIRIA)